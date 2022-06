Cazaquistão aprova referendo constitucional com 77% dos votos que põe fim à era do ex-Presidente

A reforma constitucional no Cazaquistão foi aprovada por 77% dos votos num referendo que supostamente põe fim à era do ex-Presidente Noursoultan Nazarbayev e dos seus apoiantes políticos, no poder durante 30 anos.

O Cazaquistão, rico em minerais e hidrocarbonetos, foi palco em janeiro de violência que causou mais de 230 mortos.

A agitação, a mais mortífera desde a independência do país em 1991, foi precedida por protestos pacíficos contra o aumento dos preços dos combustíveis e depois escalou para confrontos entre forças de segurança e civis.