ccu cgg cgg gca: Conheça as doze letras que mudaram as nossas vidas radicalmente

pequena bola de cerca de 70 milionésimos de milímetro.

O nome dado pelos cientistas é SARS-CoV-2 e, fazendo uma comparação apresentada pelo jornal espanhol El País "é tão pequeno em comparação com um ser humano quanto uma galinha em comparação com o planeta Terra".



É este pequeno mas poderoso vírus que está em guerra com a humanidade.



O vírus é descrito com diferentes combinações das mesmas 4 letras:a, u, g, c. Cada uma destas letras representa um composto químico com diferentes quantidades de carbono, hidrogénio, nitrogénio e oxigénio que no fundo o compõem.



Estas quatro letras formam um texto que representa o vírus e tudo aquilo que o compõem.



O coronavírus já matou milhares de pessoas desde que sua existência foi detetada logo no início de 2020 e o número deverá ainda aumentar. Quanto aos infetados são mais de 4 milhões, um número que aumenta a cada dia que passa.





Ccu cgg cgg gca. São doze as letras que mudaram as nossas vidas de um momento para a outra e nos fizeram entrar num estilo de vida que mais parece saído de filme. Da quarentena ao desconfinamento e ao novo normal, estas doze letras são a sequência do genoma do coronavírus responsável pela forte capacidade de contágio do vírus.É essa mesma capacidade que torna este vírus tão perigoso, a rapidez com que se espalha. O famoso 'bicho', como muitos lhe chamam, é u

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24