CDU e SPD resistem à pressão de radicais na Alemanha

A aliança governativa da chanceler Angela Merkel resistiu este domingo à ameaça da extrema-direita em eleições regionais em dois estados federados do Leste da Alemanha.A CDU, de Merkel, superou os radicais da Alternativa para a Alemanha (AfD) e manteve-se como força mais votada na Saxónia, apesar de perder 7,4% de votos em relação a 2014. Em Brandeburgo, estado que cerca Berlim, e que é governado pelo SPD desde a reunificação alemã, em 1990, os social-democratas venceram de novo, com a AfD em segundo lugar, a somente 5% dos votos.Os resultados preliminares do escrutínio indicam que a CDU obteve 32 % dos votos na Saxónia, enquanto o SPD obteve 27% em Brandeburgo (contra os 34% de 2014).Estas vitórias aliviam a pressão sobre a liderança do SPD e sobre Annegret Kramp-Karrembauer, sucessora de Merkel na chefia da CDU, e exorcizam o fantasma de dissolução da coligação de governo. Antes das eleições de domingo, o SPD ponderava dissolver a aliança com a CDU, precipitando eleições antes do fim da legislatura federal, em 2021.Mas, apesar de menos impressionantes do que se temia, os resultados confirmam a AfD como partido dominante. De força antieuropeia e residual em 2014, o partido começou a ganhar relevo em 2015 com a condenação dos imigrantes e esta segunda-feira tem deputados em todos os 16 estados federados alemães e também no parlamento nacional.