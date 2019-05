Cegonha escapa ilesa e salva ninho após incêndio florestal na Rússia

Uma cegonha branca oriental conseguiu escapar a um incêndio florestal de grandes proporções, que decorreu na última semana, na Rússia. O animal conseguiu ainda proteger o ninho onde estavam os seus ovos.



As câmaras de videovigilância foram colocadas por cientistas, na região de Amur e mostram a ave no ninho, enquanto uma mancha negra aumenta com o avançar do fogo florestal.





As câmaras tinham como objetivo vigiar a cegonha por ser uma espécie em vias de extinção. Segundo a World Wildlife Fund, uma organização de conservação de espécies, nestes casos não costuma ser comum o animal conseguir sair ileso de um incêndio destas proporções.

É de lembrar que a parte oriental da Rússia tem palco de vários fogos florestais nas últimas semanas, em zonas como Amur, Kurgan e Chelyabinsk.