Celebração e lágrimas na hora da despedida do Reino Unido da União Europeia

Foi com um misto de celebração e tristeza que os britânicos se despediram esta sexta-feira da União Europeia, pondo fim a uma união que durou 47 anos e abrindo uma nova página na sua História."Isto não é o fim, mas o início. É o momento em que um novo dia começa e a cortina se levanta para um novo ato. É um momento de renovação nacional e mudança", afirmou o primeiro-ministro, Boris Johnson, num discurso ao país uma hora antes da saída oficial do Reino Unido da UE, e que deu o tiro de partida para os festejos dos apoiantes do Brexit. Um relógio projetado na fachada do número 10 de Downing Street mostrou a contagem decrescente para o momento mais esperado da noite, quando o ponteiro marcou as 23 horas, o momento em que o Reino Unido deixou oficialmente de fazer parte da União Europeia, e que foi recebido com gritos de júbilo e cantos patrióticos por milhares pessoas reunidas em frente ao Parlamento. A algumas dezenas de metros, centenas de apoiantes da União Europeia não conseguiam esconder o desalento. "É uma tragédia. Fazíamos parte do bloco económico mais poderoso do Mundo. Agora somos apenas uma ilha egocêntrica e cada vez mais pequena", afirmava, entre lágrimas, um apoiante da UE.Em Bruxelas, a tristeza foi disfarçada com apelos à união e à confiança no futuro. "Os desafios e oportunidades que a Europa enfrenta não mudaram por causa do Brexit. A nossa experiência ensinou-nos que a força não se encontra no isolamento mas sim na nossa união", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.Os eurodeputados do Partido do Brexit despediram-se esta sexta-feira de manhã de Bruxelas enrolados em bandeiras britânicas e ao som de uma gaita de foles. "Hoje celebramos a nossa independência", afirmou a eurodeputada Ann Widdecombe antes de apanhar o comboio Eurostar de regresso a Londres.O tiro de partida para a formalização prática do Brexit foi dado ao final do dia em Bruxelas, com a retirada da bandeira da UE da missão britânica em Bruxelas e o arriar da bandeira britânica na sede do Conselho Europeu.