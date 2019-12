Celebrações de Ano Novo no Brasil devem movimentar 1,2 mil milhões de euros

As celebração de Ano Novo em quatro dos principais destinos brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza, devem movimentar 5,6 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de euros), anunciou o Governo.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), partilhados pelo ministério do Turismo, as regiões Norte, Sul, Nordeste e Sudeste registaram "números bastante positivos na ocupação hoteleira", para o período festivo em causa.

"Em Salvador, por exemplo, os hotéis comemoram a alta procura e esperam que a ocupação no 'réveillon' chegue aos 100%. (...) Em Pernambuco, Recife e Porto de Galinhas são os destaques. Para o final do ano, a ocupação deve-se aproximar dos 100% nas duas localidades", informou a ABIH.

Já na capital carioca, no Rio de Janeiro, que tem uma das principais festas de final de ano do país, a média de ocupação está em 87%. As localidades mais procuradas são Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca, Leblon, Flamengo e Botafogo.

"Os números são extremamente positivos e mostram como grandes eventos como o 'réveillon' podem contribuir para a economia e geração de rendimentos em todas as regiões do nosso país. O ano de 2019 foi extremamente importante para o turismo brasileiro, com conquistas históricas, e para o próximo ano trabalharemos para avançar ainda mais", afirmou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

As autoridades do Rio de Janeiro, Brasil, mobilizaram mais de 2.000 polícias para garantir a segurança das celebrações do Ano Novo na famosa praia de Copacabana, onde três milhões de pessoas são esperadas na noite de terça-feira.

No total, cerca de 15.000 agentes policiais serão destacados em todo o estado do Rio de Janeiro, informou a polícia militar.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a instalação de sete telas gigantes ao longo da praia para que o público possa assistir aos concertos, que ocorrerão num grande palco em frente ao famoso hotel Copacabana Palace.

Em relação ao fogo de artifício, 16,9 toneladas de explosivos serão lançados a partir de 10 barcaças no mar, a várias dezenas de metros do areal, para um espetáculo de 14 minutos.

Já em São Paulo, naquela que é a cidade mais populosa do Brasil, o palco da festa será a tradicional Avenida Paulista, onde são esperadas cerca de dois milhões de pessoas. O impacto financeiro esperado está na ordem dos 600 milhões de reais (133 milhões de euros).

Em Salvador, capital do estado da Bahia, a prefeitura espera uma movimentação de cerca de 407 milhões de reais (90 milhões de euros) na economia da cidade. São esperados quase 500 mil turistas. Entre os estrangeiros, destacam-se franceses e norte-americanos.

Já em Fortaleza, capital cearense, no nordeste do país, 650 mil turistas devem brindar à chegada de 2020.

Segundo a secretaria de turismo daquela região, a taxa de ocupação hoteleira é de 96% com a previsão de uma movimentação económica de 1,6 mil milhões de reais (350 milhões de euros).