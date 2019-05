Celebridade do Instagram procurado por agressão goza com a polícia nas redes sociais

Ethan Bramble, de 23 anos, está a ser procurado pelas autoridades por ter, alegadamente, agredido a ex-namorada num bar em Melbourne, na Austrália.



O jovem, sobre quem pende um mandado de detenção, terá provocado a polícia em plena rede social, comentando uma publicação feita pelas autoridades sobre si próprio.





"Nunca vi essa pessoa na minha vida", comentou o jovem na mensagem onde a polícia apelava à colaboração das pessoas na identificação do suspeito.Ethan, no entanto, não ficou por aqui. O instagrammer australiano escreveu ainda: "Nananana, vocês nunca vão apanhar-me".O modelo autodefine-se como o jovem com mais modificações corporais do mundo, tendo 98% do corpo coberto de tatuagens.

"A suposta agressão que cometi foi ter atirado uma lata de cerveja para os pés de uma ex-namorada num bar", justifica o jovem em declarações ao canal de notícias BBC.



O jovem diz ser inocente de todas as acusações. "Se eu não fosse quem eu sou, este não seria o circo que é", acrescentou.

Ethan Bramble é conhecido pela maioria do público no país, pois já participou em vários programas televisivos, devido à sua aparência incomum.