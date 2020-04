Celebridades arrecadam 117 milhões de euros para luta contra o coronavírus em megaconcerto 'One World: Together at home'

O concerto "One World: Together at Home", em português "Um mundo: juntos em casa" reuniu várias estrelas internacionais numa noite de união contra o novo coronavírus que tem dizimado o mundo.







O Global Citizen, um grupo de defesa internacional responsável pela organização do evento, publicou na rede social Twitter o valor arrecadado, que se destina ao Fundo de Resposta à Solidariedade Covid-19 da OMS.



O espectáculo transmitido a nível mundial foi dividido em duas partes, um "pré-show" de 6 horas e um show principal de 2 horas, conduzido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.



Lady Gaga, Stevie Wonder e Rolling Stones foram apenas algumas das dezenas de celebridade e músicos que participaram na iniciativa, assim como Taylor Swift, Elton John, Paul McCartney e Jennifer Lopez, entre outros.



O programa contou ainda com várias histórias sobre os trabalhadores na linha da frente do combate à doença.