Celebridades pedem que Trump seja banido do Twitter e Facebook para sempre

Várias celebridades estão a pedir que as contas de Donald Trump no Twitter e Facebook sejam bloqueadas para sempre, depois do presidente dos Estados Unidos ter reagido à violenta invasão ao Capitólio, onde morreram quatro pessoas. O Twitter chegou mesmo a remover várias publicações de Trump, incluindo um vídeo onde acusava Mike Pence de não ter tido "coragem para fazer o necessário".

Já esta quarta-feira, Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, anunciou que as contas de Donaldo Trump no Facebook e Instagram vão ficar suspensas por tempo indeterminado e "pelo menos durante duas semanas". "Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente continue a usar o nosso serviço durante este período são simplesmente enormes", escreveu ainda Zuckerberg na publicação onde fez o anúncio.

Contudo, e apesar do atual presidente estar momentaneamente impedido de usar o Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat, várias celebridades norte-americanas pedem que Trump nunca mais possa aceder às suas contas nas redes sociais.

Sacha Baron Cohen, ator que dá vida a Borat, pediu a Mark Zuckerberg, a Susan Wojcicki (CEO do YouTube), a Sundar Pichai (CEO da Google) e a Jack Dorsey (CEO do Twitter), que Trump seja banido para sempre destas plataformas.

Já Sarah Silverman, conhecida comediante e escritora norte-americana, escreveu: "Mandem abaixo a conta deste lunático já". Josh Gad, a voz de Olaf em Frozen, disse: "Em nome da América, vocês [Twitter] têm de o calar já. Ele [Trump] não pode ter mais esta plataforma".