Cem dias de protestos antirracismo marcados pela violência nos Estados Unidos

As autoridades de Portland, estado de Oregon, nos Estados Unidos, prenderam 27 pessoas naquela que foi a centésima noite consecutiva de protestos antirracismo e contra a violência policial nas ruas da cidade. Cerca de 200 pessoas, segundo avança a imprensa local, deslocaram-se na noite de sexta-feira até ao edifício da Associação da Polícia de Portland, onde vários agentes esperavam do lado de fora do edifício. À chegada, foi pedido às pessoas que saíssem das ruas, mas o desrespeito por estas ordens levou a que os agentes, por volta da meia-noite, tivessem declarado a reunião dos manifestantes como ilegal e começado a dispersar as multidões.









A polícia acabou por deter vários manifestantes que não seguiram as indicações e chegou mesmo a usar dispositivos de gás e balas de borracha para tentar dispersar os protestos. Já na manhã deste sábado, as autoridades de Portland emitiram um comunicado em que avançaram que vários agentes ficaram feridos depois do arremesso de pedras e garrafas, o que os terá levado a declarar o ajuntamento como ilegal.

As manifestações em Portland tiveram início no final de maio, quando um polícia asfixiou até à morte o cidadão afro-americano George Floyd. Os protestos que já duram há 100 dias têm sido marcados pela violência e o vandalismo nas ruas da cidade.