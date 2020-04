Cem mil pessoas rompem confinamento para assistir a funeral de líder religioso no Bangladesh

Cerca de cem mil pessoas, segundo estimativas dos organizadores, participaram este sábado nas exéquias fúnebres de um líder religioso muçulmano no Bangladesh, violando o confinamento em vigor desde março neste país de 168 milhões de habitantes.

Os organizadores do funeral do imã Jubayer Ahmad Ansari estimaram em cem mil o número de pessoas que compareceram na cerimónia, avaliação confirmada mais tarde por Shah Ali Farhad, assessor do primeiro-ministro Sheikh Hasina.

Para limitar o risco de contágio por covid-19, a polícia tinha aprovado a presença de 50 pessoas na cerimónia, que teve lugar em Sarail, no leste do país, depois de negociações com a família do imã.