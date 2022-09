Pelo menos uma centena de soldados morreu nos combates, na terça-feira, na fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão, disseram Ministérios dos dois países.

A Arménia disse que pelo menos 49 soldados foram mortos, enquanto o Azerbaijão indicou ter perdido 50.

Os combates irromperam minutos depois da meia-noite (21h00 de segunda-feira em Lisboa), com as forças azeris a desencadear uma barragem de artilharia e ataques com drones em muitas secções do território arménio, de acordo com o Ministério da Defesa da Arménia.