Cenário "apocalítico" em Sidney. População está a "sufocar" com o fumo dos incêndios

Uma intensa nuvem de fumo causada pelos incêndios florestais na Austrália está a causar problemas graves aos residentes de Sidney. A qualidade do ar está a atingir níveis perigosos para a população afentando não só a saúde como também a visibilidade naquela cidade australiana.



A nuvem descrita como "espessa" está a cobrir a cidade e já obrigou ao cancelamento de passeios de barco na baía de Sidney e à evacução de boa parte da cidade.

Os habitantes locais descrevem um cenário "apocalíptico".

A população de Sidney relata também problemas respiratórios e disseram que estavam a "sufocar" com o fumo.

A cidade tem tem atingido níveis "perigosos" de qualidade do ar há semanas, com cerca de 100 incêndios ativos a devastarem todo o estado australiano de Nova Gales do Sul.



Os incêndios mais próximos ficam a cerca de uma hora de carro da cidade de Sidney, que tem uma população de cinco milhões de pessoas.

Esta terça-feira foi "o pior dia de fumo" até agora, de acordo com os moradores e a comunicação social local. Ao longo dos últimos dias, houve ainda relatos de cinzas terem caído do céu.