Cenário de ‘terror’ aumenta pena de cinco violadores de jovem de 18 anos

O Supremo Tribunal espanhol condenou os cinco amigos da "Manada" a 15 anos de prisão pela violação de uma jovem de 18 anos, nas festas de San Firmim, em 2016.

A sentença justifica-se pelo facto do juiz considerar que os cinco amigos, com idades entre os 27 e os 28 anos, procuraram a situação sem que a vítima se apercebesse do que estava a acontecer.

"Não existiu qualquer consentimento por parte da vítima, gerando-se um ambiente de intimidação" e a vítima "não teve oportunidade de se defender", são dois dos argumentos apontados na decisão final do Tribunal, segundo avança o jornal espanhol El Mundo, aumentando a pena de nove para 15 anos de prisão.

O órgão judicial supremo de Espanha invocou também o facto de ter havido uma violação múltipla, praticada pelos cinco indivíduos, de acordo com o jornal ABC. "A jovem foi agredida pelo menos dez vezes no período de um minuto e 38 segundos (…)" apesar da situação em que se encontrava:"desprotegida e vulnerável".

No acórdão os magistrados sublinham ainda a forma como os arguidos abandonaram a jovem no local, uma combinação de fatores que contraria as possibilidades levantadas pelos homens de que a jovem teria consciência/ havia concordado com o que estava acontecer.



Contrariamente aos argumentos da defesa dos sevilhanos, o tribunal considerou que o silêncio da vítima deveria ter sido suficiente para que estes parassem.