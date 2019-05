Censura parlamentar derruba Kurz na Áustria

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, perdeu esta segunda-feira uma moção de censura que pôs fim ao seu governo.A moção foi avançada depois de Kurz dissolver a coligação com o partido de extrema-direita FPO, na sequência de um vídeo que mostrava o líder desse partido, Heinz-Christian Strache, a negociar subornos.Kurz ficou na chefia de um governo de gestão, mas a oposição de centro-esquerda exigiu-lhe responsabilidades pelo escândalo e teve o apoio do ex-aliado do FPO para derrubar o executivo e forçar eleições.