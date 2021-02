Centenária sem família recebe 10 mil postais de aniversário e 500 presentes de todo o mundo

Lillian Greenway celebrou o seu 100º aniversário como nunca imaginou. A idosa do lar Heartlands Care, em Birmingham, no Reino Unido, recebeu 10 mil postais e cerca de 500 presentes de pessoas de todo o mundo.A equipa do lar decidiu há cerca de um mês fazer uma publicação nas redes sociais para que se conseguissem juntar 100 postais, visto que a mulher não tem família. O objetivo era tornar o dia em que Lilian chegaria aos 100 anos mais especial.Lillian, que nasceu em 13 de fevereiro de 1921 em Birmingham, viveu durante 25 primeiros-ministros, quatro monarcas e sobreviveu às duas guerras mundiais. É fã da Família real e, como tal, recebeu um tapete vermelho para andar enquanto celebrava o grande dia com uma festa na instituição.