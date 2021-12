Centenas de casas destruídas por incêndios no estado do Colorado nos EUA

Centenas de casas foram destruídas pelos incêndios no estado norte-americano do Colorado, fustigado por ventos fortes e a sofrer uma seca histórica, disseram na quinta-feira as autoridades.

"Cerca de 370 casas em Sagamore foram destruídas. É possível que 210 casas tenham sido destruídas na zona antiga da cidade de Superior", disse o xerife Joe Pelle, do condado de Boulder, em conferência de imprensa.

Boulder, com mais de 100 mil habitantes, situa-se a cerca de 50 quilómetros (km) de Denver, capital do Colorado, no oeste dos Estados Unidos.