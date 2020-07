Centenas de elefantes encontrados mortos em 'massacre misterioso'

Mais de 350 elefantes morreram no Norte do Botswana nos últimos dois meses, naquilo que está já a ser considerado um 'massacre misterioso'.Os primeiros casos de mortes foram reportados no início de maio em Delta do Cubango. No final de maio já se contabilizavam 169 elefantes mortos. A meio do mês de junho, as mortes praticamente duplicaram e 70% dos animais era encontrados sem vida perto de poços de água, segundo fontes locais.O governo do Botswana não realizou ainda os testes aos animais e por isso não são conhecidas as causas da morte dos elefantes ou se há risco para a saúde humana naquela zona. Uma das possibilidades em cima da mesa é envenenamento.Várias testemunhas revelaram ter visto os elefantes a andar em círculos, o que pode indicar um problema neurológico nos animais.Os elefantes que estão a morrer tanto são do sexo masculino como feminino e de todas as idades. Alguns dos que ainda estão vivos parecem fracos e magros, o que indicia a probabilidade de virem a aparecer mais animais mortos nos próximos tempos.