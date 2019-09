Protestos em Hong Kong desafiam ameaças da China

Apesar das ameaças da China e da proibição de protestos decretada pelas autoridades de Hong Kong, milhares de manifestantes voltaram este sábado a sair à rua naquele território autónomo chinês. Centenas de manifestantes mascarados incendiaram caixotes para travar a polícia, atacando os agentes com pedras e bombas artesanais.A polícia retaliou com disparos de canhões de água, granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha, afastando os protestos da zona do parlamento e da casa de Carrie Lam, chefe do governo de Hong Kong."Dizer-nos para não protestarmos é como dizer para não respirarmos. É meu dever lutar pela democracia. Podemos perder, mas lutamos", afirmou à Reuters um jovem de 22 anos identificado apenas como Eric.Os canhões de água da polícia continham tinta azul, para marcar os manifestantes e facilitar a sua posterior detenção.Imagens captadas pela imprensa mostram a polícia a perseguir e espancar manifestantes nas estações de metro, muitas das quais foram encerradas para facilitar o trabalho das autoridades.Como faz habitualmente, o governo de Hong Kong condenou os protestos, que se repetem há 13 semanas, e acusou os manifestantes de "porem em risco a segurança pública".As manifestações deste sábado assinalaram os cinco anos sobre a decisão da China de atalhar os direitos democráticos em Hong Kong ao banir o sufrágio universal na antiga colónia britânica, que foi devolvida à China em 1997.Esse e outros desafios ao acordo firmado com o Reino Unido, que previa 50 anos sem alteração do sistema em vigor no território, estão na base dos protestos, que começaram em junho para contestar uma lei autorizando a extradição de condenados para a China.