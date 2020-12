Centenas de migrantes passam a noite em autocarros na Bósnia

Centenas de migrantes de um campo de tendas destruído pelas chamas no noroeste da Bósnia passaram a noite em autocarros após falhar uma tentativa de relocalização.

As autoridades enviaram autocarros na terça-feira para transferir migrantes do centro de acolhimento temporário de Lipa, que ficou destruído na sequência de um incêndio ocorrido na semana passada, para instalações militares no centro da Bósnia.

No entanto a transferência foi cancelada após a realização de protestos contra a instalação dos migrantes junto ao local para onde seriam transferidos.