Centenas de muçulmanos usam parque de estacionamento do IKEA para rezar com distância social. Veja as imagens

Este fim de semana marcou o final do mês do Ramadão e como tal centenas de muçulmanos celebram o fim do jejum rezando. No entanto, em tempos de pandemia, nem sempre é fácil para esta comunidade manter a distância social. Uma mesquita na Alemanha teve uma ideia para solucionar este problema mantendo por base as regras impostas pela pandemia mundial. Pediu a uma loja IKEA local que permitisse o uso do parque de estacionamento e a loja de mobília para que a comunidade pudesse rezar. A loja autorizou e a celebração foi feita. O resultado são imagens aéreas que captaram o momento.

Eid Mubarak all?



Especially to this Ikea branch in Germany.



Local Muslims asked if they can use the car park for prayers in order to maintain distancing per regulations. And Ikea said yes pic.twitter.com/6EDLmjkY9I