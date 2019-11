Centenas de pessoas infetadas com a "doença de vómito do inverno" na Inglaterra

Centenas de pessoas foram atingidas por um vírus que causa vómitos, em Inglaterra, o que obrigou ao encerramento de dezenas de escolas, avança o Daily Mail.

O Norovírus afetou no Nordeste de Inglaterra onde pelo menos 60 escolas fecharam e um hospital teve de encerrar duas enfermarias.

Alunos e funcionários foram infetados com este vírus, um total de 332 pessoas entre 28 de outubro e 10 de novembro.

O que é o Noruvírus?

O Noruvírus é um vírus que se propaga através de contacto com a pessoa infectada, com superfícies ou objetos contaminados pelo vírus, ou pela ingestão de

alimentos ou água contaminada. É um dos principais causadores de gastroenterite em adultos.



Na Inglaterra é chamado "doença de vómito do inverno", pois as pessoas tendem a apanhar este vírus nos meses de inverno. As epidemias localizadas ocorrem quando grupos de indivíduos passam um período de tempo em relativa proximidade física num local confinado.



O primeiro sintoma é geralmente um aparecimento repentino de náuseas, seguido de vómito e diarreia forte. Algumas pessoas também sentem febres ligeiras,

dores de cabeça, cãibras no estômago e dores nos membros.