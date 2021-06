Centenas de pessoas invadem litoral norte da África do Sul à procura de diamantes

Centenas de pessoas ocuparam uma vasta área de terreno no norte da província do KwaZulu-Natal, litoral da África do Sul, numa aparente "corrida aos diamantes", anunciaram as autoridades locais.

"Estamos profundamente preocupados com as imagens que mostram pessoas vindas de províncias e cidades vizinhas para KwaHlathi, e com o facto de que, se não for controlada, a situação poderá resultar em caos", alertou o governador do KwaZulu-Natal.

Sihle Zikalala, citado pela imprensa local, considerou que as atividades de "mineração ilegal" violam os atuais protocolos de saúde pública de confinamento da covid-19.