Centenas de suíços protestam contra confinamento sem respeitar medidas de segurança. Veja as imagens

Centenas de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em frente ao parlamento de Berna e noutras cidades da Suíça para protestar contra as restrições impostas pelas autoridades para lutar contra o novo coronavírus, noticia a agência Keystone-ATS.

A Suíça, que registou mais de 1.500 mortos e cerca de 30 mil pessoas contaminadas, começou a aligeirar as medidas de confinamento autorizando, há duas semanas, a abertura de cabeleireiros e floristas.

A partir de segunda-feira, as escolas, restaurantes, museus e livrarias vão seguir-lhes os passos, mas com condições específicas. Os ajuntamentos com mais de cinco pessoas continuam interditos.