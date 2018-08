Morreram cerca de 140 pessoas nas ilhas de Lombok e Bali.

Rosiady Sayuti, secretário da administração da província de West Nusa Tenggara, à MetroTV

Wisatawan asing dsn domestik menunggu evakuasi dari Gili Trawangan, Gilingan Air dan Gili Meno Lombok Utara. Terbatasnya kapal menyebabkan evakuasi bertahap. Tim SAR akan menambah kapal. pic.twitter.com/EZKqwLnQjQ — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 6 de agosto de 2018



Saat gempa ada di Mall Hardys Tabanan lantai 2. Panik!@BaleBengong @Bali_Football pic.twitter.com/BmgxCvR4WW — Agung Mandala Putra (@gungmp) 5 de agosto de 2018



Estão agora a ser preparadas operações de resgate para retirar os turistas das ilhas afetadas pelo terramoto. Nas Redes Sociais continuam a surgir vídeos do pânico no momento do desastre:

Centenas de turistas fizeram as malas esta segunda-feira para abandonarem as ilhas de Lombok e Bali após o terramoto que matou cerca de 140 pessoas, segundo afirmouMuitas das pessoas passaram a noite longe das habitações com medo de um novo terramoto. As autoridades lançaram ainda um alerta para a possibilidade de um tsunami, mas até ao momento não se registou.