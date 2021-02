Centenas desafiam confinamento e fazem festa na neve sem distanciamento e com bebidas alcoólicas no Reino Unido

Centenas de pessoas foram filmadas e violar o confinamento numa festa na neve em Newcastle, no Reino Unido, sem distanciamento físico e a consumir bebidas alcoólicas.O grupo teria cerca de 300 participantes, segundo aponta o jornal britânico Mirror. Uma testemunha da festa ilegal afirma que a festa prolongou-se da tarde até à noite e os participantes foram ficando cada vez "mais estúpidos", disse ao Chronicle Live.Em alguns momentos, há participantes a deslizar na neve em cima de carrinhos de compras e até mesas viradas ao contrário.A polícia foi chamada, porém o grupo já tinha dispersado quando as autoridades chegaram ao local.O desafio ao confinamento surge numa altura em que o Reino Unido volta a registar uma subida no número de casos devido ao alívio das regras.