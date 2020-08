Centenas visitaram clube de strip e agora vão ficar 14 dias em quarentena. Trabalhadora infetada com Covid-19

Mais de 500 pessoas vão ser obrigadas a realizar 14 dias de quarentena depois de terem visitado um clube de strip onde uma trabalhadora testou positivo para a Covid-19, em Ontário, no Canadá.É a primeira vez que as autoridades do Canadá emitem um aviso desde a reabertura das casas noturnas e restaurantes. O primeiro-ministro do Canadá questionou-se ainda sobre como é que os homens iriam explicar às mulheres o facto de terem de passar por 14 dias de quarentena, por terem visitado o clube de strip.Não é conhecida a identidade do trabalhador ou trabalhadora que testou positivo à Covid-19, mas sabe-se que trabalhou nos dias 4, 5, 7 e 8 de agosto.O clube está a entrar em contacto com as pessoas que marcaram presença no salão nos dias referidos. No Canadá, os estabelecimentos são obrigados a manter um registo de cada cliente durante a pandemia.No Instagram, o clube anunciou o encerramento de portas após o funcionário/a ter testado positivo para a Covid-19.