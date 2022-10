Centralização de poder por Xi ameaça desestabilizar regime chinês

A decisão do líder da China, Xi Jinping, de reverter as reformas políticas promovidas pelos seus antecessores ameaça abalar os alicerces do regime, advertiu uma antiga funcionária responsável pela formação dos quadros do Partido Comunista.

"A competição entre as várias fações do Partido Comunista Chinês (PCC) vai tornar-se mais intensa, complexa e brutal do que nunca", previu Cai Xia, antiga professora na Escola Central do Partido, que está encarregue da formação dos altos quadros do regime, num artigo publicado pela revista Foreign Affairs.

Cai foi expulsa do PCC e perdeu acesso à sua reforma, em 2020, por ter feito um discurso com "graves problemas políticos", segundo as autoridades chinesas. Em causa está uma intervenção, que acabou por vir a público, na qual a antiga professora de teoria política acusou o Partido de se ter tornado num "'zombie' político" e Xi Jinping de agir como um "líder da máfia". Ela vive desde então exilada nos Estados Unidos.