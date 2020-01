Centro católico em Luanda assaltado e vandalizado por homens armados

Um centro católico, com residências e uma capela, em Luanda foi assaltado e vandalizado por homens armados, que roubaram vários haveres, incluindo valores financeiros, informou hoje uma responsável do centro, que lamentou a situação.

Segundo uma missionária, Cecília Tchimuma, em declarações à emissora Católica de Angola, o assalto ocorreu na madrugada de terça-feira, na Casa das Irmãs Beneditinas, na zona do Kikolo, norte de Luanda, e os assaltantes também agrediram um agente de segurança.

"Até ao momento estamos com muita dor e com muito medo", desabafou a missionária.

Cecília Tchimuma conta que um dos padres foi algemado e feito refém por alguns minutos e, no interior dos compartimentos, os assaltantes saquearam diversos bens.

A polícia, que a missionária disse ter chegado ao local "tardiamente", está já a par da ocorrência.

Telefones, computadores e valores financeiros foram os bens retirados do centro e a arma do agente de segurança no local também não foi poupada.