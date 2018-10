Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro comercial colapsa no México e faz sete mortos e nove desaparecidos

Há ainda 15 pessoas feridas.

07:34

Um centro comercial em construção colapsou em Monterrey, no México, e fez, pelo menos, sete mortos. Há ainda nove desaparecidos e 15 feridos, avança a agência Associated Press.



De acordo com a imprensa local, todas as vítimas serão operários da construção civil que estavam a efetuar obras a estrutura.



No local estão várias equipas de socorro a limpar os escombros dos corpos e a efetuar buscas para encontrar sobreviventes.



Em atualização