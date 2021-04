Centro de Controlo de Doenças dá luz verde para retoma do uso da vacina contra Covid-19 da Johnson & Johnson nos EUA

O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) deu luz verde para a retoma da administração da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 nos EUA após ter sido suspensa devido a casos de coagulação do sangue.

Numa decisão divulgada esta sexta-feira, os peritos afirmam que os riscos de administração da vacina, associada a casos muito raros de coágulos sanguíneos, são pequenos tendo em conta os benefícios da imunização contra um vírus que ainda infeta dezenas de milhares de norte-americanos todos os dias.

Entre quase oito milhões de pessoas vacinadas com Johnson & Johnson, antes da suspensão do uso da vacina, as autoridades de saúde identificaram 15 casos de um tipo raro de coágulo de sangue, três deles fatais.