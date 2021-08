Centro de Controlo de Doenças recomenda vacinação Covid a grávidas e afasta risco de aborto espontâneo

Centro de Controlo e Prevenção de Doenças americano sugeriu a vacinação de mulheres grávidas contra a Covid-19, com base numa nova análise que não mostrou um aumento do risco de aborto espontâneo, divulgou o organismo esta quarta-feira.



As mulheres grávidas poderão receber qualquer uma das três vacinas com autorização de emergência - Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson. A agência não tinha recomendado que mulheres grávidas fossem vacinadas, mas disse que deveriam discutir a vacinação com entidades de cuidados de saúde.