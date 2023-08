Centro de férias para pessoas com deficiência que ardeu em França desrespeitou normas de segurança

O centro de férias para pessoas com deficiência em Wintzenheim, no leste da França, que na quarta-feira ardeu provocando 11 mortos , não cumpria as normas de segurança contra incêndios, declarou esta quinta-feiraa vice-procuradora de Colmar.

"O alojamento não foi algo de inspeção de segurança que é obrigatória" e "não dispunha das características necessárias para receber pessoas", declarou Nathalie Kielwasser.

O centro de férias, um antigo celeiro recentemente remodelado, dispunha de detetores de fumo, "mas não em número suficiente para este tipo de estrutura", afirmou a vice-procuradora.



Onze corpos foram encontrados pelas autoridades francesas naquele edifício esta quarta-feira. As chamas obrigaram à evacuação da casa de repouso, havendo ainda registo de dois utentes que precisaram de receber assistência médica.