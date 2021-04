Centro de vacinação francês administra por engano soro fisiológico a 140 doentes em vez da vacina da Covid-19

Cento e quarenta doentes receberam, por engano, uma injeção de soro fisiológico num centro de vacinação situado no nordeste da França, em vez de uma dose da vacina Pfizer / BioNTech contra a covid-19."Na tarde desta terça-feira, 140 pessoas receberam uma injeção composta apenas de soro fisiológico", no centro de vacinação de Epernay, informou o Centro Hospitalar Universitário (CHU) de Reims.Esta injeção "não tem consequências para a saúde, no entanto o curso de vacinação continua incompleto", explica, em comunicado enviado à agência France Presse, o CHU.Na quarta-feira de manhã, "imediatamente após a descoberta do incidente (...) foi feita uma análise das causas que levaram a este erro" e "um executivo de saúde foi contratado para reforçar os procedimentos de segurança pré-existentes", assegura o hospital, sem especificar a natureza do erro.Os 140 doentes em causa, que não receberam a dose da vacina, foram contactados na quinta-feira pelo pessoal do posto de vacinação, "para os informar e propor uma nova consulta na sexta-feira ou na quarta-feira, 28 de abril"."O soro fisiológico é uma solução salina utilizada em diversos tratamentos médicos, como limpeza de feridas, olhos ou mesmo como diluente durante as injeções e não apresenta consequências para a saúde", assegura o hospital.