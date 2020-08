Centro europeu defende reabertura das escolas

O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) considera que as escolas podem reabrir em setembro na Europa, dado não se terem registado muitos surtos nestes estabelecimentos, mas aconselha as empresas a manterem o teletrabalho. “Consideramos que as crianças e as escolas não são as maiores fontes de propagação”, diz em entrevista à agência Lusa o chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC, Piotr Kramarz. Por essa razão, “os países deverão abrir as escolas e sugerimos algumas medidas”, entre elas a distância física e horários específicos para que as aulas não terminem ao mesmo tempo e os intervalos não ocorram na mesma altura.









O centro europeu alerta ainda para o “relaxamento” dos cidadãos face às medidas de contenção, avisando que o surto ainda não terminou. Quanto a um novo confinamento geral na Europa, o especialista diz que “este tipo de medidas tem enormes consequências em termos económicos e sociais”, sugerindo antes a aplicação de “medidas mais direcionadas”.