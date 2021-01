O Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) receia que a nova variante do coronavírus surgida no Reino Unido e já detetada em toda a Europa seja “difícil de controlar”, tendo apelado à adoção de medidas apertadas, “quanto mais cedo melhor”.



“Penso que será muito difícil conter esta nova variante do vírus”, disse à agência Lusa Pasi Penttinen, especialista do ECDC para o novo coronavírus, lembrando que a nova variante “pode ser até 70% mais contagiosa” que a estirpe dominante até agora. Nesse sentido, o especialista admite a necessidade de novos confinamentos mais rigorosos na Europa, lembrando que “todas as medidas que reduzem os contactos entre as pessoas, especialmente em locais movimentados e no interior, são eficazes contra este vírus”. ”E quanto mais cedo estas medidas forem adotadas, melhor é”, frisou o responsável.



pormenores



Vacina da AstraZeneca







A Agência Europeia do Medicamento recebeu esta terça-feira um pedido condicional de aprovação da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. O processo de avaliação será acelerado e o regulador europeu promete dar uma resposta no próximo dia 29.

Espanha vacina idosos



O governo espanhol anunciou que espera terminar a vacinação dos idosos em lares até ao final da semana. Espanha já vacinou mais de 400 mil pessoas.





Certificado europeu



O PM grego Kyriakos Mitsotakis defendeu esta terça-feira a criação de um certificado europeu de vacinação para ajudar a reabrir as fronteiras e reativar o turismo.





Angola no bom caminho



A representante da Organização Mundial de Saúde em Angola disse esta terça-feira que o país “está no bom caminho” face à tendência de descida no número de casos nos últimos dias, e poderá mesmo evitar uma segunda vaga.





Imunidade de grupo não chega este ano



Apesar do início da vacinação em muitos países, será muito difícil atingir em 2021 a desejada imunidade de grupo a nível global que permitirá o regresso à normalidade, diz Dale Fisher, da OMS. Segundo este perito, o acesso limitado dos países mais pobres às vacinas, a desconfiança da população e as potenciais mutações do vírus são fatores que poderão atrasar a imunidade de grupo.