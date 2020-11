Cera dos ouvidos pode ajudar a medir níveis de stress

A cera dos ouvidos pode ajudar psiquiatras a medir os níveis de cortisol, a hormona do stress, no organismo. A conclusão é de um estudo que envolveu 37 participantes e que foi liderado pelo médico Andres Herane-Vives, que garante que esta descoberta pode permitir conhecer novas formas de diagnóstico de perturbações como a depressão ou a ansiedade.

Em declarações à BBC, este médico e psiquiatra do Instituto de Neurociência Cognitiva da Universidade de Londres, confessou que este método, que recorre a um novo tipo de cotonete - desenvolvido por si - que não danifica o tímpano, pode tornar-se uma medida biológica objetiva.

Em causa está a possibilidade de medir o nível de cortisol através das secreções oleosas ao redor do canal auditivo. O cortisol, que é conhecido com a hormona do stress, pode influenciar quase todos os sistemas do corpo, desde o sistema imunitário ao sistema digestivo.

Para Herane-Vives, um bom diagnóstico "é a única maneira de fornecer o tratamento certo" para este tipo de condições e esta descoberta pode ajudar a obter um diagnóstico bastante mais completo.

Recorde-se que o cortisol também pode ser medido através do sangue, mas como a recolha de uma amostra de sangue pode ser só por si um processo desencadeador de stress, o risco de haver "falsos positivos" pode aumentar.