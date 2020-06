Cerca de 100 rohingyas resgatados por pescadores na Indonésia

Pescadores indonésios resgataram cerca de cem rohingyas a bordo de um barco à deriva perto da costa da província de Aceh, na Indonésia, informaram esta quinta-feira as autoridades locais.

De acordo com a polícia indonésia, o navio, que estava aparentemente a naufragar e cujo motor se havia partido, levava 30 menores, 49 mulheres e 15 homens - embora o número de passageiros varie de acordo com a fonte - e navegava a cerca de seis quilómetros ao norte ao largo da ilha de Sumatra, quando foi descoberto por três pescadores indonésios.

"Instamos as autoridades indonésias a garantir um rápido resgate, desembarque e proteção para os refugiados. Essas crianças, mulheres e homens podem ter passado semanas no mar, senão meses, e devem ter asseguradas as suas necessidades básicas, como alimentos, roupas, água, remédios e acomodações", afirmou num comunicado Usman Hamid, diretor da Amnistia Internacional (AI) na Indonésia.