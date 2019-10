Cerca de 14% da comida produzida no mundo é desperdiçada antes de chegar às lojas

Cerca de 14% da comida produzida a nível mundial foi desperdiçada, em 2016, antes de chegar aos postos de venda, segundo um relatório da organização de agricultura e comida das Nações Unidas. Os países das regiões da Ásia, América do Norte e Europa são os que mais desperdiçam.

"Desperdiçar comida significa uma grande pressão sobre o meio ambiente e uma utilização de recursos naturais desnecessária para a produzir", disse Qu Dongyu, diretor da organização que elaborou o estudo, à Bloomberg, acrescentando que "significa essencialmente que os recursos terrestres e hídricos foram desperdiçados, e os gases de efeito estufa foram emitidos sem nenhum propósito".

O desperdício de alimentos está em foco devido à contribuição para a emissão de gases de efeito de estufa e estima-se que mais de 820 milhões de pessoas em todo o mundo passem fome. Os líderes mundiais comprometeram-se a diminuir o desperdício para metade no retalho.

Segundo o estudo, não são só as retalhistas alimentares que estão por detrás do desperdício alimentar. Estima-se que os próprios consumidores deitem ao lixo cerca de 37% de produtos de alimentos com origem animal e um quinto das frutas e vegetais produzidos em todo o mundo.

Nesta problemática sobre o desperdício alimentar, o mundo divide-se em dois: se por um lado, nos países mais ricos e industrializados, o nível de desperdício é elevado, devido ao mau planeamento por parte das empresas e dos consumidores; por outro, os países mais pobres lutam para conseguir eliminar a fome entre os cidadãos.