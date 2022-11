Cerca de 150 turistas libertados após ser detido por grupo indígena do Peru

Um grupo indígena peruano libertou, esta sexta-feira, um grupo de turistas que foram detidos em protesto. A comunidade alegou existir ausência de decisão por parte do governo sobre derramamentos de resíduos tóxicos. A informação foi avançada por um dos turistas libertados em conjunto com as autoridades locais.



O Cuninico, o grupo indígena em questão, do distrito de Urarinas, na província de Loreto, na floresta amazônica do Peru, deteve cerca de 150 turistas, que incluíam alguns cidadãos americanos e europeus, com o intuito de os sensabilizar acerca do derramamento de petóleo num rio local.





"Fomos todos libertados, embarcámos num barco e estamos a caminho da cidade de Iquitos", comentou uma das turistas libertadas, Angela Ramirez.A agência independente de defensores públicos do Perú publicou no Twitter que "após o diálogo com o (chefe) das comunidades Cuninico, o nosso pedido de libertação de pessoas foi aceite"."O direito e o respeito à vida devem prevalecer", disse o chefe do grupo indígena, Watson Trujillo, à Rádio Programas del Perú (RPP). A RPP acrescentou ainda que nenhum dos turistas estava ferido.Entre os detidos, que foram transportados em barcos fluviais, existiam pessoas com deficiência, uma mulher grávida e um recém-nascido com um mês de idade, disse Ramirez.