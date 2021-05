Cerca de 1500 menores chegaram de Marrocos a Ceuta. Governo espanhol estuda como os fazer regressar

Foram cerca de oito mil os migrantes que chegaram nos últimos dias a Espanha, através do enclave de Ceuta, vindos de Marrocos. A grande maioria, cerca de 5600, já foi devolvida ao país de origem mas permanece em cima da mesa um problema: os cerca de 1500 menores que também atravessaram a fronteira.Este grupo de 1500 jovens subdivide-se em três grandes subgrupos: os menores de 10 anos, as crianças entre os 10 e 14 anos que cruzaram as fronteiras sozinhos e por último os com 15 a 18 anos.Muitos, os mais pequenos, estão já a ser reclamados pelos pais e deverão regressar com eles ao país de origem, segundo avança a Europa Press. Mas outros, entre os 15 e 18 anos, estão nas ruas e não se sabe o que se poderá fazer.Do último grupo, entre os 15 e 18 anos, alguns querem regressar a Marrocos voluntariamente por se verem sem comida e sítio onde ficar.O Governo espanhol está por isso a estudar um plano que permita resolver o problema.