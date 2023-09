Cerca de 3 mil pessoas retiradas em Taiwan antes da chegada do tufão Haikui

Cerca de três mil pessoas foram este domingo retiradas de zonas de alto risco, no leste de Taiwan, antes da chegada do tufão Haikui, prevista durante a noite, disseram as autoridades.

O Ministério do Interior informou que mais de 2.800 pessoas foram retiradas de sete cidades da ilha, principalmente da zona montanhosa de Hualien.

O Haikui já tinha provocado fortes chuvas durante a manhã, registando ventos de cerca de 140 quilómetros por hora. O tufão deverá atingir a região de Taitung, vizinha de Hualien, pelas 17h00 (10h00 em Lisboa).