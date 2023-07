Cerca de 30 mil pessoas retiradas no norte do Vietname devido ao tufão Talim

As autoridades vietnamitas retiraram cerca de 30 mil pessoas de suas casas no norte do país, devido à passagem do tufão Talim, que tocou terra no sul da China na segunda-feira à noite.

As províncias de Quang Ninh, Thai Binh e Nam Dinh, no norte, proibiram esta terça-feira a saída dos barcos de pesca e suspenderam os serviços dos navios de passageiros, de acordo com o portal de notícias Vietnam+.

Os serviços de emergência disseram esperar que o Talim provoque grandes inundações em diferentes áreas da região norte devido à forte precipitação provocada pelo tufão, um dos mais fortes a atingir o norte do Vietname nos últimos anos.