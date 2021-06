Cerca de 365 mil adolescentes já foram vacinados contra a Covid-19 em França

A vacinação para os jovens entre os 12 e os 17 anos abriu-se há cerca de duas semanas e cerca de 365 mil adolescentes receberam a primeira dose, quando as restrições de horários de confinamento em casa terminaram.

Embora centenas de milhares de adolescentes já tenham sido vacinados, o Ministério da Saúde francês alertou que cerca de 5 milhões de pessoas com mais de 55 anos ainda não o foram, tal como uma parte significativa de pessoas com problemas de saúde e cuja saúde se pode agravar se foram contagiadas.

A primeira noite do fim do recolher obrigatório em França coincidiu com a noite da Festa da Música, dia em que há concertos um pouco por todas as cidades franceses.