Cerca de 50 mil empresas de restauração em Itália em risco de fechar devido à pandemia do coronavírus

Cerca de 50.000 bares, restaurantes e discotecas correm o risco de fechar definitivamente em Itália devido à pandemia, alertou hoje a federação nacional de estabelecimentos públicos (FIPE), que exigiu medidas "urgentes" ao Governo.

A federação estima que o bloqueio do país para evitar o contágio devido ao novo coronavírus custará cerca de 30.000 milhões de euros a bares, restaurantes, pizarias, discotecas, pastelarias, 'catering' ou cadeias de restauração.

O setor encontra-se numa "crise profunda" e está sob a ameaça de encerrar definitivamente 50.000 estabelecimentos e eliminar cerca de 300.000 postos de trabalho, devido ao facto do país se encontrar em confinamento domiciliário.

A FIPE, integrada na maior confederação patronal de Itália, Confcomercio, alertou que, perante este cenário, "muitos empresários estão a avaliar não reabrir os seus estabelecimentos porque as medidas de apoio ao setor são manifestamente insuficientes".

O Governo italiano decretou no passado de 11 de março o "bloqueio total" de todo o país para travar a pandemia, confinando a população e encerrando os estabelecimentos não essenciais como bares ou restaurantes, que só podem entregar comida ao domicílio.

Nas ruas, mantêm-se abertas farmácias, parafarmácias ou lojas de alimentação, nas quais os clientes entram em pequenos grupos, mas no passado 10 de abril o Governo de Itália permitiu também a reabertura de lojas de roupa para crianças, livrarias ou papelarias.

O Governo está a estudar a reabertura gradual do país a partir de 04 de maio.

"Pedimos ajuda e mais esforço para salvar uma parte do nosso sistema produtivo que tem 85.000 milhões de faturação, 1,2 milhões de empregados, e é a locomotora do turismo e da economia do país", afirmou o presidente da FIPE, Lino Stoppani.

