Cerca de 5.000 crianças separadas das famílias devido ao conflito na Etiópia

Cerca de 5.000 crianças foram separadas das suas famílias devido à intervenção militar na Etiópia que começou em novembro para derrubar a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF), informou hoje a organização Save the Children.

Durante os primeiros seis meses do conflito em Tigray, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) detetou pelo menos 917 menores desacompanhados (que não têm um adulto para cuidar deles) e 4.056 crianças separadas (separados dos pais ou responsáveis principais, mas sob os cuidados de outros membros adultos da família).

De acordo com Petra Straight, da Save the Children, as crianças não têm acesso à vacinação infantil de rotina, o que as coloca num risco muito alto de contrair doenças infecciosas e aumenta a hipótese de ocorrência de um surto na região.