Cerca de 8 mil pessoas em Myanmar forçadas a fugir após ataques de exército

A maioria dos 8 mil habitantes de uma pequena cidade birmanesa perto da fronteira com a Índia foram forçados a fugir após ataques de artilharia pelo exército terem destruído cerca de 20 casas e causado o caos.

Segundo os meios de comunicação locais, os residentes da pequena cidade de Thantlang no estado de Chin fugiram após a cidade ter sido completamente devastada durante o fim de semana por ataques a edifícios civis pelo exército, que tomou o poder num golpe de Estado a 1 de fevereiro, informou o site Myanmar Now.

Imagens divulgadas nos últimos dias pelos media locais mostram uma cidade devastada onde pelo menos dezanove casas foram destruídas em ataques de artilharia no sábado em Thantlang, ao mesmo tempo que eclodiram confrontos entre os grupos de defesa militar e civil na cidade vizinha de Hakha.

The last group has left Thantlang Town, Chin State seeking shelters in more safer areas, while many are crossing the India-border. The continued bombardment of the military junta forces the entire people to flee their homes for safety. #SaveMyanmar#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/4dwCTKcKnH