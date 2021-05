Cerca de mil migrantes fogem de Marrocos até Ceuta a nado

cidade que constitui um

Cerca de mil marroquinos sem documentação, cerca de 300 serão menores, chegaram esta segunda-feira a Ceuta,enclaveMarrocosa nado desde Fnideq, cidade vizinha em Marrocos.A chegada dos migrantes aconteceu na ausência das forças de segurança marroquinas, depois de Marrocos ter levantado protesto na recepção do líder da Frente Polisário em Espanha."Estamos sobrecarregados", disse uma fonte da cidade autónoma. "No domingo, havia cerca de 70 pessoas no armazém onde recebemos migrantes irregulares [e onde eles devem cumprir a quarentena]. Esta segunda-feira ao meio-dia já eram 180. Não sei o que vamos fazer com os outros nem onde vamos colocá-los".A migração ocorre sem que as autoridades marroquinos façam nada, no meio de tensão política entre Marrocos e Espanha.