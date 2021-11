Cerca de mil ucranianos protestam em Kiev contra vacinação e restrições face à Covid-19

Cerca de mil ucranianos manifestaram-se hoje em Kiev em protesto pela vacinação contra a covid-19 e as restrições, num país com uma fraca taxa de imunização e que enfrenta a pior vaga de coronavírus.

Os manifestantes, que bloquearam a circulação no centro da cidade, transportavam cartazes com as frases "Fim à falsa pandemia", "Não ao genocídio" ou ainda "Não às mentiras".

Um dos manifestantes, Oleksii Mykytenko, professor de informática de 48 anos, declarou à agência noticiosa AFP que foi suspenso das suas funções por ter recusado vacinar-se. "Por que motivo foram violados os meus direitos? Por que motivo me deveria injetar com essa substância?", indicou.