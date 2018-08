Cerca de sete mil turistas retirados das ilhas Gili após sismo na Indonésia

Abalo sísmico de magnitude 6,9 provocou pelo menos 98 mortos e centenas de feridos.

Cerca de sete turistas foram retirados das ilhas Gili, perto de Lombok, onde um sismo de magnitude 6,9 provocou, no domingo, pelo menos 98 mortos e centenas de feridos, avançaram esta terça-feira os 'media' locais.

Os milhares de turistas foram transportados para Lombok, onde aguardam transporte para a ilha turística de Bali ou para a capital, Jacarta, de acordo com a agência noticiosa "Antara", que cita o ministro da Segurança indonésio, Wiranto.

As equipas de emergência indonésias prosseguem esta terça-feira com as operações de resgate. De acordo com o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, as equipas já conseguiram retirar, com vida, uma pessoa que se encontrava numa mesquita que desabou no norte de Lombok, a área mais afetada, com 72 mortos.